Três bombeiros infetados com coronavírus em Rio Tinto

Há três bombeiros infetados com coronavírus em Areosa - Rio Tinto. Em causa está um casal e a irmã gémea da mulher.Os três bombeiros estão de quarentena mas apresentam um quadro clínico estável, de acordo com informação do comandante dos Bombeiros.O homem trabalha no INEM e as duas mulheres nas urgências do hospital de São João, no Porto.

