Três mortos e 441 infetados com Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal registou este domingo mais três mortes relacionadas com a Covid-19 e 441 novos casos de infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).





Em internamento nas enfermarias estão 428 doentes, mais 13 do que no sábado. Nos cuidados intensivos, Portugal tem hoje 109 pessoas, mais 6 que no dia anterior.





De acordo com o boletim, hoje divulgado, desde o início da pandemia Portugal já contabilizou 831 001 casos confirmados e 16 945 óbitos.

Em Portugal, há 25 387 casos ativos, mais 43 do que no dia anterior.





O número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde aumentou em 74 para 20 712.

Por sua vez, o número de recuperados fixou-se em 788 669, mais 395.

O índice de transmissibilidade (Rt) do novo coronavírus em Portugal desceu, na sexta-feira, para 1,05 assim como a incidência de casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias que se situa nos 71,6.





Os números anteriores destes indicadores, divulgados na quarta-feira, apontavam para um Rt nacional de 1,06 e uma incidência de 72,4 casos por 100.000 habitantes.

Por região, o Norte concentra mais 193 casos confirmados para 333.735 e o número de óbitos permanece inalterado em 5.330.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas mais 109 infeções para 314.677 e mais duas mortes para 7.185.

O Centro totalizou mais 446 casos confirmados, perfazendo 118.125, e um óbito para 3.006.

O Alentejo soma agora 29.559 casos, mais cinco do que no sábado, enquanto o número de mortes continua em 870.

A região do Algarve tem hoje notificados mais 38 novos casos para 21.386 e 356 mortos, número que continuou sem alterações.

Nas Regiões Autónomas, a Madeira apresenta uma subida de 17 casos para 8.979 e o número de mortes permanece em 68.

Já nos Açores, o número de casos ascendeu a 4.540, ou seja, uma progressão de 33 casos, enquanto as mortes estão inalteradas em 30.

Do total de casos confirmados, 453.817 são mulheres, 376.882 são homens e os restantes 302 estão sob investigação, uma vez que os dados "são fornecidos de forma automática".

O novo coronavírus já causou, em Portugal, a morte de 8.903 homens e 8.042 mulheres.

Segundo os últimos dados da Direção-Geral da Saúde, Portugal tem atualmente 2.520.842 pessoas vacinadas: 1.869.400 com a primeira dose e 651.442 com a segunda dose.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.011.975 mortos no mundo, resultantes de mais de 140,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.