Um morto e 112 infetados por coronavírus nas últimas 24 horas em Portugal

O número de mortos por cornavírus voltou a subir nas últimas 24 horas em Portugal. Depois de ontem não se terem registado mortes devido à pandemia, esta terça-feira há um óbito a registar, na Região do Norte.



De acordo com o boletim da DGS de hoje, há mais 112 infetados com covid-19. O documento indica que, desde o início da pandemia até hoje registam-se 51681

casos de infeção confirmados e 1739 mortes.

Há atualmente 401 pessoas internadas, mais 11 que etsa segunda-feira. O número de doentes em unidades de cuidados intensivos aumentou nas últimas 24 horas para 44, mais dois que na véspera.

Já o número de pessoas recuperadas da doença é agora de 37318, mais 207 em relação a segunda-feira. Há 1451 pessoas a aguardar resultado laboratorial, mais 28.



Os sintomas mais comuns (registados em 90% dos casos confirmados) são a tosse (35%), a febre (27%), as dores musculares (21%) e a cefaleia (20%). A estes sintomas seguem-se a fraqueza generalizada (14%) e a dificuldade respiratória (10%).