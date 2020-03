Utente de lar de Setúbal, de 96 anos, diagnosticado com coronavírus

Um homem de 96 anos, utente na Casa dos Professores, em Setúbal, testou positivo para o coronavírus.Uma médica e duas enfermeiras, do Hospital de S. Bernardo, em Setúbal, estão em isolamento preventivo. A informação foi confirmada aopela direção nacional da Associação da Solidariedade Social dos Professores, que gere aquela residência sénior.O Centro Hospitalar de Setúbal anunciou a criação de uma área dedicada à Covid-19. Esta zona está localizada no parque de estacionamento do Serviço de Urgência do CHS e vai funcionar em articulação com o ACES Arrábida.Terá acesso a esta área, com um circuito específico, quem tiver indicação médica para ser avaliado neste local criado para a Covid-19. Os meios humanos são repartidos entre o CHS e o ACES Arrábida.