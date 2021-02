Voos de Portugal com origem ou destino no Brasil e no Reino Unido mantêm-se suspensos até 1 de março

O Governo português decidiu prolongar até dia 1 de março as restrições aos voos com origem ou destino no Brasil e no Reino Unido devido à pandemia da Covid-19.



Em comunicado, o Ministério da Administração Interna informou este sábado que mantêm-se apenas os voos de natureza humanitária para repatriamento de cidadãos nacionais, da União Europeia e de países associados ao Espaço Schengen, e seus familiares, bem como de cidadãos nacionais de países terceiros com residência legal em território nacional.





No caso dos passageiros provenientes de países que apresentem uma taxa de incidência igual ou superior a 500 casos por 100.000 habitantes têm, para além da apresentação do teste, têm também que cumprir isolamento profilático durante 14 dias em domícilio ou local indicado pelas autoridades de saúde.

Estão autorizadas as viagens com destino e a partir de Portugal continental de voos:

- De e para os países que integram a União Europeia e dos países associados ao Espaço Schengen;

- De e para países que não integram a União Europeia ou que não sejam países associados ao Espaço Schengen, exclusivamente para viagens essenciais;

- De apoio ao regresso dos cidadãos nacionais ou com residência legal em território nacional.