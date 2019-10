Alerta com descargas ilegais de amianto

A associação ambientalista Zero alertou para a descarga ilegal de amianto em aterros para resíduos não perigosos, uma prática que coloca em risco a saúde e o ambiente. A ilegalidade resulta - segundo a associação - "de ser permitida a mistura de amianto e de resíduos orgânicos nas mesmas células desta classe de aterros", com risco de fuga de águas residuais contaminadas.O Ministério do Ambiente e da Transição Energética rejeitou, entretanto, a acusação e garantiu que os resíduos de amianto estão a ser depositados cumprindo todas as regras, usando "as melhores técnicas", e de acordo com a lei.A tutela assegurou que os resíduos "são depositados em aterros não perigosos devidamente preparados e licenciados para os receber e são tratados e encaminhados de acordo com as melhores técnicas e em conformidade com a legislação em vigor".A associação Zero alega que a resposta do Governo não "responde à denúncia de que os resíduos de amianto estão a ser misturados com resíduos biodegradáveis, o que é proibido"."Não questiono como os resíduos são embalados ou deslocados, mas sim sobre o risco de serem misturados, nomeadamente com restos de produtos alimentares", sublinhou Rui Berkemeier, membro da Associação Sistema Terrestre Sustentável - Zero.A remoção e transporte de resíduos de amianto, avançou o Ministério do Ambiente, é efetuada de acordo com as regras específicas por entidades autorizadas pela Autoridades para as Condições do Trabalho, "sendo garantido o melhor acompanhamento e acondicionamento dos resíduos".Só é aceite o amianto que se encontre acondicionado em embalagens fechadas e apropriadas, e rotuladas com a indicação "contém amianto", adiantou o ministério.O Sindicato de Todos os Professores (STOP) marcou para hoje um protesto na Escola Básica 2,3 Dom Domingos Jardo, em Mira-Sintra(Sintra), prevendo o fecho da escola. O sindicato contesta a existência de amianto nas escolas e anunciou uma greve de sexta-feira até ao dia 18.pessoas morreram em Portugal, entre 2007 e 2012, vítimas de mesotelioma, um cancro provocado pela exposição ao amianto, 40 das quais só em 2012. O amianto é uma ameaça à saúde. A remoção envolve apertadas regras de segurança.O Sindicato de Todos os Professores (STOP) estima que existam cerca de 100 escolas com amianto, embora o Governo tenha prometido em 2016 que até final de 2018 o problema estaria resolvido.