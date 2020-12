Portugal tem 21 casos confirmados da nova variante britânica do SARS-CoV-2, todos na Madeira, segundo dados revelados pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC). São mais três infeções do que as que tinham sido avançadas na terça-feira pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge.









O ECDC avisou que, com esta nova variante de contágio mais rápido, há um risco alto de aumento no número de mortes e internamentos, colocando sob maior pressão os sistemas de saúde. “Apesar de não existir informação de que as infeções com as novas estirpes sejam mais graves, considera-se que, devido à maior capacidade de transmissão, existe um risco alto de impacto no número de hospitalizações e de mortes, sobretudo nas idades mais avançadas ou doentes com comorbilidades”, afirma o ECDC.

O relatório deste organismo alerta que, “nas próximas semanas”, existe um “risco alto de maior circulação de todas as estirpes do vírus, devido à época festiva, risco que é ainda maior nos países onde as novas variantes foram identificadas”.





Além da estirpe que apareceu no Reino Unido, há uma outra com origem na África do Sul que também está a provocar um aumento de casos.





No total, segundo os dados do ECDC, são já 28 os países em todo o Mundo que reportaram casos da nova estirpe identificada em Inglaterra. São mais sete países do que os anunciados terça-feira pelo Instituto Ricardo Jorge.





Com 21 casos na Madeira, Portugal é o quarto país com mais infeções da nova variante, atrás de Inglaterra, País de Gales e Dinamarca .





Os casos identificados na Madeira são maioritariamente turistas britânicos e emigrantes madeirenses no Reino Unido. Tiveram todos de cumprir isolamento profilático. Recorde-se que na Madeira são exigidos à chegada a todos os passageiros testes negativos realizados até 72 horas antes. Quem não o possui é testado no aeroporto.