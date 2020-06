Alerta em Reguengos com 62 casos positivos do novo coronavírus

Continuam a aumentar os casos entre utentes e funcionários de um lar em Reguengos de Monsaraz e as Autoridades de Saúde já receiam a entrada do surto na comunidade. Em 220 testes realizados, 62 deram positivo: 45 são utentes e 17 são funcionários.Os utentes do lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva estão praticamente todos a recuperar, isolados dos restantes, dentro da instituição e com o apoio da Segurança Social, que disponibilizou 15 técnicos devido à falta de funcionários. Apenas uma utente, o primeiro caso positivo, está internada na enfermaria dedicada à Covid-19 do Hospital de Évora.As autoridades de Saúde estão empenhadas em monitorizar os contactos dos casos positivos fora da instituição, investigação essa que pode ser alargada a outros concelhos vizinhos. A Administração Regional de Saúde do Alentejo garante ter capacidade para fazer entre 400 e 500 testes diários. A região tinha até às 24h00 de sexta-feira 363 casos, dos quais 18 no concelho de Reguengos de Monsaraz.José Calixto, presidente da Câmara de Reguengos de Monsaraz, explica que "os lares do concelho têm os seus planos de contingência acionados e deixaram de haver visitas". Quanto às atividades de apoio à família, deixam de existir a partir de amanhã, o mesmo acontecendo com a valência de creche. "Vamos tomar todas as medidas para que se minimize o risco de propagação".