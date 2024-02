O alerta é dos autarcas de Campo de Ourique e Alcântara, que numa carta aberta, subscrita por vários organismos e organizações, pedem medidas urgentes à Câmara de Lisboa, Governo e outras entidades, para travar o consumo de droga no vale de Alcântara. Na carta, assinada por Pedro Costa, presidente da Junta de Campo de Ourique e filho do primeiro-ministro, António Costa, e por Davide Amado, da Junta de Alcântara, é referido que “no espaço público acumulam-se seringas e outros materiais descartáveis associados ao consumo de substâncias psicoativas, colocando em risco a saúde pública”.







“Se a Web Summit fosse nesta zona, o problema estava menorizado ou até já estava resolvido”, afirmou Davide Amado à Renascença. Em junho, a Comunidade Vida e Paz já tinha deixado o alerta: “Estão a surgir em Lisboa pequenos Casais Ventosos.”



As organizações com intervenção no território da Avenida de Ceuta pedem o reforço de meios e verbas, com caráter de urgência, das várias respostas que atuam na problemática do uso de substâncias psicoativas.





As entidades sugerem mais salas de consumo e medidas de reforço da higiene urbana e saúde pública, para além da extensão do projeto-piloto do Programa de Troca de Seringas a outras localizações na zona do vale de Alcântara,