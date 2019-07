Alfredo Mendonça reeleito presidente do Sindicato dos Pilotos de Aviação Civil

O piloto de longo curso Alfredo Mendonça foi reeleito presidente do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC), para um mandato de três anos, na sequência das eleições para os órgãos sociais da estrutura, foi este sábado anunciado.Apenas uma lista concorreu às eleições, que começaram no dia 08 e terminaram na sexta-feira.A candidatura contou com Pedro Azevedo, como vice-presidente da direção, Rui Martins (tesoureiro) e com os vogais Nuno Estevens e Paulo Azevedo. Os suplentes são Fernando Sousa e Bruno Torcato.Para a assembleia-geral foram propostos Costa Ramalho (presidente) e os secretários Vieira Diniz, Vieira Neto. Dias Pinho é suplente.A candidatura apresentou ainda para o Conselho Fiscal Almeida Alves (presidente), o secretário Morão Baptista, o vogal Miguel Palma e, como suplente, Teresa Carvalho.Numa mensagem aos pilotos associados, Alfredo Mendonça salientou que o número de membros inscritos no SPAC "subiu de maneira muito significativa", que "a união entre os pilotos voltou a ser uma realidade" e que "o espírito de classe é hoje uma evidência que se pode sentir".