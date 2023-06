Alga japonesa invade praias do Algarve e causa prejuízos no turismo

Uma alga japonesa está a invadir os areais de várias praias do Algarve. A situação verifica-se principalmente entre Albufeira e Portimão. Só em Carvoeiro, no concelho de Lagoa, a autarquia já removeu cerca de 300 toneladas. A situação que se verificou nessa praia nas últimas duas semanas afastou os banhistas e prejudicou os negócios de praia."Isto provocou muito prejuízo a nível monetário, porque estivemos duas semanas sem poder operar. Para além da falta de turistas. As pessoas vinham aqui, viam a quantidade de algas e diziam que iam para outra praia", relatou aoAna Cabrita, operadora de uma empresa marítimo-turística. A remoção destas algas do areal é uma solução de curto prazo, já que a espécie se aloja no fundo rochoso das praias."Ela continua no fundo do mar. Quando houver novamente condições de mar favoráveis para arrojamentos, isso vai voltar a acontecer", aponta o autarca de Lagoa, Luís Encarnação.A pensar no longo prazo, a câmara criou um grupo de trabalho que, a par da Universidade do Algarve, está a estudar esta espécie invasora para encontrar soluções duradouras.