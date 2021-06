Algarve a menos de 15 dias de atingir limiar de 240 novos casos de Covid-19 por 100 mil habitantes

Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge onde dá conta das linhas vermelhas para a Covid-19 em Portugal.





A Direção-Geral da Saúde emitiu esta sexta-feira o relatório conjunto com oDestacam-se nestes pontos a região de Lisboa e Vale do Tejo que com 256 casos por 100 mil habitantes numa incidência cumulativa a 14 dias, ultrapassa em larga escala qualquer outra região do país. A seguir a LVT, apenas o Algarve que se aproxima dos 240 casos por 100 mil habitantes ao registar atualmente 215 por 100 mil.De acordo com o relatório, a região está a 15 dias de atingir a linha vermelha dos 240 por 100 mil habitantes.No que diz respeito à média nacional, Portugal tem 142 casos de Covid por 100 mil habitantes, com tendência crescente a nível nacional.Relativamente ao valor do Rt, este apresenta valores superiores a 1 ao nível nacional (1,14) e "em todas as regiões de saúde, indicando uma tendência crescente". De acordo com o relatório, esta tendência crescente é mais acentuada na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) e Algarve, que apresentam um Rt de 1,17 e 1,34 respetivamente.O número diário de casos de COVID-19 internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) no continente revelou uma tendência crescente, correspondendo a 43 % (semana passada 36 %) do valor crítico definido de 245 camas ocupadas.No que diz respeito aos testes, a proporção de positivos para SARS-CoV-2 foi de 2,3 % (semana passada 2,3 %), um valor que se mantém abaixo do limiar definido de 4 %. Houve ainda um aumento do número de testes para detecção de SARS-CoV-2 realizados nos últimos sete dias. Já a proporção de casos confirmados notificados com atraso foi de 4,2 % (semana passada 9,6 %), mantendo-se abaixo, do limiar de 10 %.Nos últimos sete dias, 86 % dos casos de infeção foram isolados em menos de 24 horas após a notificação, e foram rastreados e isolados 78 % dos seus contactos.A variante Alpha (B.1.1.7 ou associada ao Reino Unido) foi a variante dominante durante mês de maio, mas estima-se que variante Delta (B.1.617.2 ou associada à Índia) se tenha já sobreposto a esta à data atual.Até 25 de junho, foram identificados, por confirmação laboratorial, 113 casos da variante Beta (B.1.351 ou associada à África do Sul), não se tendo identificado qualquer caso desde o último relatório. Foram ainda identificados, por confirmação laboratorial, 156 casos da variante Gamma (P.1 ou associada a Manaus, Brasil), ou seja, 10 novos casos desde o último relatório. Ambas as variantes têm transmissão comunitária.A variante Delta tornou-se alvo de preocupação visto que se tornou rapidamente dominante e de transmissão comunitária com intensidade e pressão crescente nos serviços de saúde, em especial na região de LVT.