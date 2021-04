Algarve acima das linhas vermelhas de transmissão da Covid-19 é "preocupação contida", diz AMAL

Uma preocupação contida". É assim que o presidente da AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve, António Pina, qualifica a exponencial subida de casos Covid-19 na região, que tem atingido especialmente concelhos do Barlavento: Portimão, Lagos, Vila do Bispo e Albufeira."É preciso olhar para os números da última semana, que têm duplicado, mas deriva de focos do vírus na área da construção civil em Portimão e Albufeira, e que depois estendeu-se a outros municípios mais próximos", revela ao CM o dirigente da associação regional que junta os responsáveis dos 16 concelhos algarvios.Por enquanto, as autarquias dos concelhos afetados e as autoridades de saúde pública locais têm estado no terreno a tentar controlar a situação, nomeadamente através da realização massiva de testes para inverter a tendência de crescimento."Só na próxima semana, com a constante análise dos novos dados que vão saindo, é que teremos a certeza se estes focos estão circunscritos. É a nossa esperança que sim", assume ainda António Pina.Portimão é, neste momento, o concelho da região mais afetado e conta com 189 novos casos acumulados nestes 14 dias. No geral, o Algarve, entre os dias 18 e 31 de março, apresentou uma incidência cumulativa de 112 casos por 100 mil habitantes. A título de comparação, a segunda região do País com os números mais elevados, Lisboa e Vale do Tejo, contabiliza 73 casos. Já o índice de transmissibilidade na região situa-se nos 1,19, o maior em Portugal."É preciso vacinar as pessoas mas, neste caso em específico, em termos de vacinação, pouco se podia fazer porque as pessoas afetadas não estão nos grupos prioritários: não são idosos e não têm morbilidades específicas", lamenta o também presidente da câmara de Olhão.