Algarve Biomedical Center começa a realizar testes rápidos gratuitos à Covid-19 esta segunda-feira

O Algarve Biomedical Center (ABC) está desde esta segunda-feira a realizar testes rápidos gratuitos à covid-19 ao abrigo do regime de comparticipação de testes antigénio, divulgou o centro académico de investigação e formação biomédica do Algarve.

Em comunicado, o ABC adianta que a realização gratuita de testes está em funcionamento no Estádio do Algarve e em Albufeira e que, nos próximos dias, vão abrir mais três postos de testagem em Lagos, Portimão e Tavira.

"Trata-se de um reforço da capacidade de testagem em articulação com as autoridades de saúde. Desta forma, estamos a contribuir para que os algarvios tenham acesso aos testes nesta época natalícia e de fim de ano, bem como em 2022", refere o presidente do ABC, Nuno Marques, citado na nota.

O posto no Estádio do Algarve, entre Faro e Loulé, está em funcionamento todos os dias, das 11h00 às 14h00, e o de Albufeira funciona de segunda a quinta-feira, das 16h00 às 19h00 e à sexta-feira, sábado e domingo das 09h00 às 12h00.

Os interessados devem fazer o agendamento no sítio de internet do ABC, em https://abcmedicalg.pt/, onde foi criada uma área específica para o efeito.

Cada pessoa tem direito a quatro testes antigénio gratuitos por mês, um por semana, para despiste da doença causada pelo novo coronavírus.

"A medida, que vai estar em vigor pelo menos até abril, representa um reforço da capacidade de testagem em articulação com a 'task force' de testagem no Algarve, com Jorge Botelho, o secretário de Estado que está a articular a resposta à pandemia no Algarve, e a Administração Regional de Saúde", conclui a nota.

A realização de testes rápidos gratuitos à covid-19 ao abrigo do regime de comparticipação de testes antigénio de uso profissional já estava a ser disponibilizada por farmácias e laboratórios clínicos, em todo o país.

A lista de farmácias e laboratórios onde se realizam testes comparticipados pode ser consultada no sítio de Internet da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) em https://www.infarmed.pt/web/infarmed/testes-covid-19.

A ministra da Saúde, Marta Temido, revelou na sexta-feira que o Governo vai aumentar o número de testes covid-19 gratuitos por pessoa, que está agora fixado em quatro por mês e que a medida "poderá avançar" na próxima semana.