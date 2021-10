Algarve com falta de médicos e enfermeiros

O Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA), que engloba os hospitais de Faro, Portimão e Lagos, está com dificuldades em contratar médicos especialistas e enfermeiros.Os profissionais escolhem os grandes centros urbanos em detrimento da região algarvia e a administração do CHUA já pediu ao Governo incentivos monetários e apoio à habitação - para quem se desloque para o Sul do País.Esta situação tem criado constrangimentos em alguns serviços, nomeadamente nas áreas de Cirurgia, Ortopedia e Urologia.