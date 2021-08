A incidência cumulativa de casos de Covid-19 nos últimos 14 dias foi de 312 por 100 mil habitantes, o que significa um nível elevado de transmissibilidade, mas de tendência estável.De acordo com o relatório de Monitorização das Linhas Vermelhas para a Covid-19, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge e Direção-Geral da Saúde, a região do Algarve mantém uma incidência acima do limiar dos 480 casos por 100 mil habitantes, com um valor cumulativo de 748 casos (mais 4% face ao último relatório).