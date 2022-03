A Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) avançou com um conjunto de medidas para combater a crescente seca que afeta todo o País. O objetivo é que sejam implementadas este mês.









Segundo o comunicado, pretende-se diminuir a rega de espaços verdes que apresentem “uma elevada necessidade hídrica”. Nesse sentido, a aposta recai na substituição para espécies que sobrevivam com menos água.

Ainda no leque de iniciativas, as águas residuais deverão ser aproveitadas para “a lavagem de ruas e de contentores”. E, finalmente, a promoção de campanhas de consciencialização pública, tendo em vista a gestão mais eficaz de água.





O presidente da AMAL, António Pina, adianta que a situação é mais preocupante na zona do Barlavento do que no Sotavento. A AMAL quer assegurar que, com a ajuda desta iniciativa, exista no Barlavento, para consumo humano, “a quantidade de água necessária, caso não chova durante dois anos”.



pormenores

Situação continua grave







Leia também Região do Algarve tem água de excelência Mais de 95% do território continental está em seca severa ou extrema, segundo um despacho do Governo publicado na 5ª feira em ‘Diário da República’.

Fevereiro mês mais seco



No mês passado registou-se um agravamento da intensidade de seca no País. Cerca de 29,3% do território encontra-se na classe de seca severa, e 66,2% no cenário de seca extrema.







Empresas criticam gestão hídrica municipal



O presidente da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas, Rui Godinho, criticou, em declarações à Agência Lusa, o facto de nas “zonas urbanas continuarem a regar e a lavar as ruas com água potável ”.