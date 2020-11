Algarve distinguido como Melhor Destino de Praia do Mundo nos ‘Óscares do Turismo’

O Algarve fez história e foi, pela primeira vez, o vencedor do prémio de ‘Melhor Destino de Praia do Mundo’, na gala da final dos World Travel Awards, conhecidos como os 'Óscares do Turismo', que decorreu em Moscovo, na Rússia.

Após ter sido distinguido gom o galardão a nível europeu, chega agora o reconhecimento global dos principais líderes da indústria do turismo e viagens, que votaram nos ‘melhores dos melhores’ do turismo mundial.

Entre a concorrência batida pela beleza da costa algarvia estavam destinos como as Maldivas, o México (Cancun), Miami (EUA), e até praias nas ilhas gregas.