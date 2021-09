Com o verão a caminhar para o fim, o Algarve é a única região do País com uma incidência de novos casos acima do nível considerado de risco de 480 casos por 100 mil habitantes.A região algarvia regista 635 infeções por 100 mil pessoas nos últimos 14 dias, segundo o relatório das linhas vermelhas do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Insa).