Algarve e Açores com índice de transmissibilidade do coronavírus superior a 1

O Algarve e os Açores apresentam um índice de transmissibilidade (Rt) do SARS-CoV2 superior 1, indicou hoje o INSA, avançando que, entre 01 e 09 de maio, este indicador aumentou de 0,91 para 0,99 no país.

Segundo o relatório semanal do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) sobre a evolução da curva da epidemia, o Algarve apresenta um Rt - que estima o número de casos secundários de covid-19 resultantes de uma pessoa infetada -- de 1,08 e os Açores de 1,04.

No que se refere às restantes regiões, o Alentejo está agora no 1, enquanto as restantes apresentam um Rt inferior a este limite: Norte com 0,92, Centro com 0,93, Lisboa e Vale do Tejo com 0,95 e Madeira com 0,97.