Algarve e Lisboa no limite dos internamentos por Covid-19 em Intensivos

Portugal somou este sábado mais de três mil infeções pelo quarto dia seguido e a pressão sobre os hospitais atingiu os limites no Algarve e em Lisboa e Vale do Tejo (LVT). Há 144 doentes no País em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), o que representa 59% do limiar definido como crítico de 245 camas ocupadas (a semana passada estava nos 46%).









A região de LVT tinha 82 doentes em Intensivos na sexta-feira, valor que representava 99% do limite, restando apenas duas camas, segundo o relatório das linhas vermelhas do Instituto Ricardo Jorge. Este sábado esse limiar já terá sido atingido (a DGS não revela a distribuição por regiões dos hospitalizados). Já o Algarve tinha 15 doentes em UCI, tendo ultrapassado o limite de 10 que tinha sido definido. O Serviço Nacional de Saúde pode aumentar as camas em Intensivos para doentes Covid, mas isso deverá afetar doentes com outras patologias. Recorde-se que no pior período da pandemia houve 904 doentes Covid em UCI, a 5 de fevereiro, mais de seis vezes o valor atual.

Entre os 20 concelhos com maior incidência, sete são no Algarve (Loulé, Albufeira, Faro, Lagos, Olhão, Portimão e Silves). No Norte a situação também se está a agravar. Nélson Pereira, responsável da UCI do Hospital de S. João, no Porto, alertou nas redes sociais para o aumento de doentes graves sem vacinação completa.



Marcelo diz que a pior parte já passou

O Presidente da República afirmou que “a parte mais longa e aparentemente mais pesada do processo pandémico já passou”, e que a prioridade é “vacinar, vacinar, vacinar a ritmo muito mais rápido, e também ter precaução e bom senso, neste período que achamos que é final”.

pormenores



Certificado digital



O certificado digital para comprovar vacinação, teste negativo ou recuperação da Covid pode ser pedido nos 750 Espaços Cidadão do País.





Bênção das Fitas



Para ir à Bênção das Fitas de Coimbra no dia 25 é preciso apresentar certificado digital ou um teste negativo.





Efeitos secundários



Vacinas Pfizer e Moderna estão associadas a raras inflamações no coração, anunciou a Agência Europeia do Medicamento após analisar 321 casos.