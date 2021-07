CM João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve sobre o levantamento da ordem de quarentena para turistas que regressem ao Reino Unido provenientes de Portugal ou de Espanha, desde que vacinados.



Para o presidente da Região de Turismo do Algarve, este levantamento deverá permitir “uma redução de cancelamentos dos que já tinham reservas feitas para o verão” e espera que a esses se juntem novas reservas. “Ontem chegaram 28 voos, com cerca de cinco mil pessoas. Dá-nos esperança”, admitiu o responsável, que lamenta que “o constante ziguezaguear da política de viagens do Reino Unido tenha feito com que muitos britânicos perdessem a confiança em viajar”, adianta.



“É, obviamente, uma boa notícia para o Algarve”, disse esta segunda-feira aoJoão Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve sobre o levantamento da ordem de quarentena para turistas que regressem ao Reino Unido provenientes de Portugal ou de Espanha, desde que vacinados.Para o presidente da Região de Turismo do Algarve, este levantamento deverá permitir “uma redução de cancelamentos dos que já tinham reservas feitas para o verão” e espera que a esses se juntem novas reservas. “Ontem chegaram 28 voos, com cerca de cinco mil pessoas. Dá-nos esperança”, admitiu o responsável, que lamenta que “o constante ziguezaguear da política de viagens do Reino Unido tenha feito com que muitos britânicos perdessem a confiança em viajar”, adianta.

“Muitos foram apanhados desprevenidos em Portugal, e noutros destinos, com as regras a mudarem a meio das férias”, lembra, sublinhando que a situação é muito diferente daquela em que estávamos quando Portugal integrava o corredor verde. “Nessa altura éramos o exemplo da Europa, agora estamos no inverso, e há mais concorrência. Ainda assim, esperamos um verão melhor”, concluiu João Fernandes.