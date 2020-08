Algarve nomeado para os 'Óscares do Turismo'

A Região do Algarve está nomeada para os World Travel Awards (WTA), os chamados ‘Óscares do Turismo’, para Melhor Destino de Praia da Europa 2020.Vencedor nos anos de 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 e 2019, o Algarve tem como concorrentes destinos turísticos espanhóis, franceses, italianos e gregos.A votação pode ser feita online, no site dos WTA, até 24 de setembro.