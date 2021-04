O número de novos casos de Covid-19 está a aumentar no Algarve, atingindo os 112 casos por 100 mil habitantes a 14 dias, segundo o relatório de monitorização das linhas vermelhas para a Covid-19, elaborado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (Insa). A região mais a sul apresenta agora um Rt de 1,19, situação que levanta maior preocupação junto das autoridades de saúde já que o índice de risco de transmissão da doença acima de 1 provoca um aumento dos casos ativos. O Algarve está, assim, na zona de risco que pode limitar a evolução do desconfinamento."A região apresenta valores de R(t) superiores a 1 nos últimos 12 dias com uma média de 41 novas infeções por dia. Entre 24 e 28 de março o R(t) variou entre 1,06 e 1,31", indicou o Insa, acrescentando que se observa uma tendência crescente de novos casos.Embora a menor velocidade, a nível nacional o Rt também está a subir, O índice de transmissibilidade (Rt) , que mede o risco de transmissão, subiu para 0,97, de acordo com a média referente ao período entre 24 e 28 de março. Contudo, na evolução ao longo destes cinco dias, o Rt subiu de 0,95 no dia 24 até atingir o valor de 1,02 no domingo passado.A variante britânica da Covid-19 representa agora 70% dos casos, enquanto foram identificados 50 casos da sul-africana e 22 da brasileira (P1). No registo diário da DGS, na sexta-feira ocorreram mais 280 infeções e sete mortos.