Sol e mais sol. Chuva nem vê-la. Têm sido assim as últimas semanas no Algarve, uma região que está numa situação de seca moderada e severa em pleno Inverno. Os agricultores estão a regar durante todo o ano e as produções já sofrem com a falta de água. As três barragens algarvias que servem para abastecimento público de água para consumo humano só têm água armazenada suficiente para um ano e meio.