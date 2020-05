Algarve vai contratar assistentes de praia para "organizar e sensibilizar" banhistas

O Algarve vai dispor de assistentes de praia na época balnear. "Estamos a falar de pessoas que, em articulação com as autoridades, possam organizar e sensibilizar os banhistas para o cumprimento das regras, permitindo, desta forma, evitar problemas", revela ao CM António Pina, presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL).

Estes assistentes deverão ser colocados nas praias com maior afluência, sendo o custo suportado pelas ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 17.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento