Algarve vai ter seis centros para animais de rua

Quase 800 mil euros vão ser investidos na construção ou ampliação de seis centros de recolha de animais no Algarve, segundo a lista de projetos municipais comparticipados pelo Governo que foi ontem publicada em Diário da República.Os municípios algarvios com investimentos mais avultados são Tavira, com 268 mil euros, e São Brás de Alportel, com 247 mil."O objetivo é acolher os animais, fazer a esterilização e depois promover a sua adoção", afirma aoVítor Guerreiro, presidente da Câmara de São Brás. Para já, o autarca revela que ainda não está definida uma data para o lançamento do concurso da obra do Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia do município.Entretanto, em Monchique o centro vai custar 118 mil euros, enquanto em Portimão está prevista uma verba de 84 mil euros para avançar para a requalificação e ampliação das atuais instalações, bem como a criação de um espaço para esterilizações.Em Lagos, a modernização e ampliação do centro custa 50 mil euros e, em Albufeira, serão investidos quase nove mil euros no aumento da capacidade.