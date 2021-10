O rio Tejo, na fronteira entre Portugal e Espanha, regista o rápido crescimento de uma mancha verde, resultante da proliferação de algas microscópicas. A mancha está localizada na albufeira da barragem de Cedillo, divulgou a Agência Portuguesa do Ambiente (APA). A zona atingida compreende as margens do rio nos concelhos de Vila Velha de Ródão, Castelo Branco e Nisa.









O aparecimento das cianobactérias “deve-se à concentração elevada de nutrientes na albufeira, nomeadamente fósforo, condições de temperatura e luminosidade elevada, que agora se observam, bem como à menor dinâmica de caudais, que desde agosto se têm verificado”, adianta a APA, sublinhando que há uma “diminuição da qualidade da água”.

“A poluição em Espanha resulta de escorrências para o Tejo de fertilizantes usados na agricultura e também das águas residuais”, explica o presidente da associação ambientalista Zero, Francisco Ferreira. O movimento ambientalista proTEJO considera que o esvaziamento de duas barragens espanholas para aproveitar os elevados preços da eletricidade no mercado – que estará a ser investigado pelo Governo de Madrid – agravou o problema. Este movimento vai apresentar uma queixa à Comissão Europeia contra Portugal e Espanha por “má gestão” do Tejo. Para os ambientalistas, o rio está “refém” dos interesses das hidroelétricas.