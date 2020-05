Alice Vieira e Manuela Niza escrevem a meias crónicas sobre a pandemia

Amigas de longa data, as escritoras Alice Vieira e Manuela Niza estão a escrever a quatro mãos na internet. A ideia surgiu logo no início do confinamento a que estivemos obrigados.

"Estávamos a queixar-nos de que tudo o que se ouvia era tão deprimente, que se as pessoas não morressem do vírus morreriam do medo. Era preciso um remédio eficaz: o riso, o divertimento, alguma coisa levezinha que levantasse o chumbo que se abatera sobre nós", conta Manuela Niza. "Em vez de andarmos a bater com a cabeça nas paredes, assim temos trabalho", explica, por sua vez, Alice Vieira.

O projeto chama-se ‘Pó de Arroz e Janelinha’ e ganhou vida em capítulos publicados no site www.retratoscontados.pt (e na conta da rede social Facebook com o mesmo nome). São quatro crónicas semanais e cada uma dá seguimento à anterior. Como os textos não são assinados, os leitores nunca sabem quem escreveu o quê.

Falam "da vida de pessoas normais que estão sozinhas e confinadas e que recordam outros tempos", segundo descreve Manuela Niza ao Correio da Manhã.

Alice Vieira dá mais uma achega: "As personagens são quase todas idosas, não podem sair, e cada uma vem muitas vezes à janela e fala destes tempos de agora e também dos tempos da sua juventude."

O feedback tem sido muito positivo, de ambos os lados do ecrã. "Tem-nos dado imenso prazer. E o mais engraçado é que é uma iniciativa online, mas que é transversal a várias gerações", observa a escritora Alice Vieira.





Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24