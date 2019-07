Alimentação sustentável em debate em Idanha-a-Nova entre os dias 17 e 21 de julho

Idanha-a-Nova recebe entre dias 17 e 21 de julho o Fórum Internacional Territórios Relevantes para Sistemas Alimentares Sustentáveis (FISAS), um evento que pretende dar a conhecer novos sistemas alimentares e dietas sustentáveis sendo a alimentação sustentável o centro do debate nestes dias.



Em causa está o sistema alimentar mundial e a necessidade de uma "urgente transição", como é sublinhado no site do FISAS, à medida que se acentuam os impactos das alterações climáticas.







"O FISAS surge como resposta política capaz de articular de forma coerente diversos atores e iniciativas para a promoção da transição para sistemas alimentares sustentáveis a nível territorial na CPLP, dos países ibero-americanos e dos países onde já existem Bio-Regiões", afirma Francisco Sarmento, Chefe do Escritório da FAO - Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura - em Portugal.



Armindo Jacinto, Presidente da Câmara Municipal de Idanha-a-Nova afirma também que "as Bio-Regiões constituem uma das principais respostas ao fenómeno da urbanização acelerada, do abandono das zonas rurais e da perda da biodiversidade e do conhecimento alimentar tradicional."



O evento conta com a cooperação de entidades como o Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, o Secretariado Executivo da CPLP, o Município de Idanha-a-Nova, a ACTUAR - Associação para a Cooperação e o Desenvolvimento, o Mecanismo de Facilitação da Participação da Sociedade Civil no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (MSC-CONSAN - CPLP) e a Rede Internacional das Bio-Regiões.



Além da cooperação de múltiplas entidades, o FISAS conta também com o apoio internacional da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e do Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola (FIDA).