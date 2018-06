Alimentos ultratransformados causam doenças digestivas

Estudo destaca papel de produtos industriais em doenças como o síndrome do intestino irritável.

Um estudo publicado pelo British Medical Journal encontrou uma ligação entre os produtos industrais ultratransformados e diversos distúrbios gástricos e intestinais.Segundo o documento, citado pelo jornal Le Monde , comer tais alimentos não só traz riscos ligados com a obesidade e colesterol, mas também pode chegar mesmo a causar risco de cancro, uma vez que quem consome alimentos deste género tem maior probabilidade de sofrer de distúrbios gastrointestinais regularmente.Exemplos de alimentos ultraprocessados são: batatas fritas, sopas e massas instantâneas, molhos, refrigerantes, cereais muito açucarados ou comida congelada.Em causa estão "distúrbios digestivos comuns" para o qual não foi encontrada "patologia orgânica", mas que causa "desconforto digestivo regular".Os resultados, divulgados esta sexta-feira, garantem que entre as patologias mais regulares entre come este tipo de produtos muito alterados está o síndrome de intestino irritável, que afeta entre 10% e 15% da população.Recorde-se que o síndrome em questão é caracterizado por sensação de mal-estar, dores no estômago, diarreia e obstripação, sendo que o fenómeno está relacionado com a velocidade de passagem dos alimentos e o papel do cólon neste processo.