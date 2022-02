Alívio das restrições anima turismo no Algarve

É esperado que o fluxo de turistas que chegam ao Algarve de avião aumente substancialmente nas próximas semanas, em muito devido ao fim da obrigatoriedade de apresentar um teste negativo à Covid-19 à chegada. Uma pausa nas escolas inglesas – um dos maiores mercados turísticos da região – prevista para a semana também vai ajudar.









“É sinal de que a pandemia vai perdendo terreno e que vamos poder retomar as nossas liberdades. Para um destino como o Algarve, é importante que o turista tenha o mínimo de barreiras à entrada no destino”, diz Hélder Martins, presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve. A tendência de um aumento de turistas já se está a confirmar na procura de locais para fazer congressos ou praticar golfe. Esta segunda-feira já chegaram 23 voos à região, provenientes, na sua maioria, do Reino Unido. “Os indicadores para os próximos tempos são positivos. A procura tem crescido”, adianta. “No aeroporto de Faro começam-se a ver muitos sacos de golfe entre os turistas. O golfe é um produto importantíssimo para combater a sazonalidade”, afirma.

O alívio de restrições também foi bem recebido no Norte. “Estamos a encarar 2022 de forma mais otimista. Isto é mais um forte contributo para acreditarmos que vamos conseguir regressar a números muito próximos do que tínhamos em 2019”, disse o presidente da entidade Turismo do Porto e Norte, Luís Pedro Martins.





O coordenador do processo de vacinação contra a Covid-19 e gripe, coronel Penha Gonçalves, revelou que o novo período de vacinação de crianças está previsto para os dias 26 e 27 deste mês. No último fim de semana, foram vacinadas 74 mil crianças dos 5 aos 11 anos.

Bebé no São João permanece estável



O bebé de 13 meses com Covid-19 internado desde a madrugada de sábado nos cuidados intensivos do Hospital São João, no Porto, “continua estável e com evolução favorável”, disse fonte hospitalar adiantando que se mantém “o prognóstico reservado”.





O bebé, que necessita de Oxigenação por Membrana Extracorporal (ECMO), deu entrada no hospital “com Covid-19 e com um quadro clínico compatível com a existência de uma miocardite”.



Peritos preparam proposta para alívio

O grupo de peritos que tem aconselhado o Governo sobre a estratégia contra a Covid-19 está a trabalhar numa proposta sobre o alívio das restrições, mas ainda não há uma data prevista para a reunião no Infarmed. A testagem e o isolamento devem aligeirar.