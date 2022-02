O Governo pondera acabar com a obrigatoriedade do certificado digital Covid-19 para entrar nos restaurantes e nas discotecas. Esta é uma das medidas de alívio que poderão ser aprovadas no Conselho de Ministros desta semana. Esta quarta-feira, há reunião no Infarmed. O Executivo e parceiros sociais vão ouvir os especialistas em saúde pública fazerem um balanço sobre a atual situação da pandemia.