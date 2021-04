Aljezur em risco de voltar atrás no desconfinamento devido a surtos na agricultura

O concelho de Aljezur regista a taxa mais elevada de incidência de Covid-19 no Algarve, com mais de 500 casos por 100 mil habitantes. Está, por isso, em risco de voltar para trás no processo de desconfinamento. Mas, com exceção de um infetado, todos os casos positivos resultam de surtos em trabalhadores sazonais da agricultura. E quase todos exercem a sua atividade fora do concelho.

José Gonçalves, presidente da câmara, diz que a fórmula de cálculo dos concelhos de risco devia ser alterada. Aljezur tem "menos de seis mil habitantes", mas existem "mais duas ou três mil pessoas que vivem no município", explica o autarca. Só que as mesmas "não contam para os números da população, mas já contam para os casos" (existem atualmente 21 ativos), fazendo subir a taxa de incidência. O autarca assegura que "os surtos estão identificados e controlados, não estando o vírus disseminado pela população".