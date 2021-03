Almeida Henriques mantém-se em estado crítico devido à Covid-19

O presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, continua internado na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital S. Teotónio em "estado crítico", devido à Covid-19.O autarca acusou positivo para a doença do novo coronavírus no dia 4 deste mês. No domingo, dia 7, foi ao hospital e ficou internado. O seu estado piorou significativamente e no dia 10 foi transferido para os Cuidados Intensivos, onde se encontra entubado e ventilado. A Câmara de Viseu informou no domingo à noite que a situação de saúde de Almeida Henriques tinha registado nas últimas horas "uma evolução desfavorável com agravamento do estado clínico".Esta segunda-feira, durante o dia, vários amigos próximos do autarca e políticos do PSD deram nota da ‘morte’ do presidente da Câmara Municipal de Viseu, Almeida Henriques. Vários dirigentes relataram aoque estavam em choque.