Almoços e sestas por turnos nas creches

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 10.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 10.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A Direção-Geral da Saúde (DGS) quer que os almoços e as sestas nas creches decorram por turnos. A sugestão terá sido feita pela própria diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, durante uma reunião com representantes do setor."Em creches como a minha, que tem cinco salas, por exemplo, aplicar este mecanismo dos turnos significaria que havia crianças a almoçar entre as 10h00 e as 15h00, porque são ...