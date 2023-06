Alojamento local com aumento dos preços para o dobro para ver o Papa

A Jornada Mundial da Juventude, que decorre em Lisboa de 1 a 6 de agosto, provoca “um impacto significativo” no alojamento local, com um aumento dos preços para o dobro, divulgou a empresa de gestão de alojamento local GuestReady. Na análise do custo de habitações em portais informáticos, o CM verificou, por exemplo, que um quarto de casal num apartamento partilhado e com limpeza incluída, nos Olivais, Lisboa, custa hoje 56 euros por noite, mas na primeira semana de agosto o valor cobrado sobe para 124 euros.









