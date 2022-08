A abertura de casas de alojamento local no Douro é uma aposta dos empresários, com a procura pelos turistas, nacionais e estrangeiros, a ultrapassar as expectativas neste verão. Atualmente existem 714 unidades, com um total de 3349 camas, apontam os dados do Turismo do Porto e Norte.



No ano em que a região celebra 20 anos de classificação pela Unesco como Património Mundial, é previsto que muitas unidades hoteleiras alcancem os 100% de ocupação, sendo ultrapassados os níveis de pré-pandemia.









