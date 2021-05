ALS lança novo kit de diagnóstico 'in vitro' que permite detetar todas as variantes da Covid-19

A ALS Life Sciences Portugal anunciou hoje o lançamento de um novo kit de diagnóstico 'in vitro' para a covid-19, que permite detetar todas as variantes conhecidas de SARS-CoV-2.

Segundo a ALS, "este novo kit permite a deteção de todas as variantes conhecidas de SARS-CoV-2, incluindo as variantes britânica, brasileira e sul-africana, sem reação cruzada com outros vírus relacionados conhecidos ou patógenos respiratórios comuns".

Desenvolvido e produzido integralmente em Portugal, o kit ALS SARS-CoV-2 RT-PCR 4G tem como destino sobretudo a exportação.