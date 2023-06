Altar do Parque Eduardo VII para a Jornada Mundial da Juventude já começou a ser montado. Veja como vai ficar

O altar que vai acolher três dos eventos principais da Jornada Mundial da Juventude começou a ser montado este fim de semana no Parque Eduardo VII, em Lisboa.

De autoria do arquiteto João Matos, o altar terá 40 metros de largura, 24 metros de altura e um custo de cerca de 450 mil euros, suportado pela Fundação JMJ Lisboa 2023 com o apoio de uma entidade privada.

No palco será celebrada a missa de abertura da JMJ Lisboa 2023, que decorrerá no dia 1 de agosto e que será presidida pelo cardeal-Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente. No dia 4 será celebrada a Via Sacra, cerimónias que marcam o grande reencontro do Papa Francisco com os jovens peregrinos que vieram de todo o mundo para participarem na Jornada Mundial da Juventude.