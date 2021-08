Alterações à candidatura ao ensino superior podem ser feitas online de 7 a 9 de setembro

As eventuais alterações de opção de candidatura ao ensino superior na 1.ª fase do concurso nacional poderão ser feitas entre os dias 07 e 09 de setembro, tendo o Governo determinado a abertura da plataforma 'online' para esse efeito.

A abertura da plataforma para a matrícula e inscrição no ano letivo de 2021/2022 foi determinada por despacho do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior publicado esta terça-feira em Diário da República na sequência do reforço do número de vagas.

A 26 de agosto o Conselho de Ministros aprovou o aumento excecional das vagas disponibilizadas para a primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, em resposta ao número recorde de candidatos.