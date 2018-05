Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Altice anuncia investimento de três milhões de euros em cabos submarinos

Presidente executivo anunciou esta segunda-feira um conjunto de investimentos da empresa nos Açores.

Por Lusa | 14.05.18

O presidente executivo da Altice Portugal anunciou, esta segunda-feira, um conjunto de investimentos da empresa nos Açores, um dos quais cerca de três milhões de euros nos cabos submarinos inter ilhas e entre o arquipélago açoriano e a Madeira.



Alexandre Fonseca falava em Ponta Delgada, São Miguel, após uma audiência com o presidente do Governo açoriano, destacando que a empresa vai levar a cabo "um conjunto de investimentos na Região Autónoma dos Açores relacionados com as redes de fibra ótica, em particular, e também com a modernização da rede móvel, duas áreas extremamente importantes".



"Aquilo que será mais sentido pelo consumidor e cidadão diretamente tem a ver com os investimentos nas redes", afirmou, acrescentando que "a rede de fibra ótica da Altice Portugal "já cobre cerca de 65% da população açoriana", cobertura que "será alargada durante os próximos 18 meses".



Segundo explicou, "até final de 2019 cerca de 100 mil lares açorianos das nove ilhas terão acesso a fibra ótica da empresa", o que significa uma cobertura na região superior a 82% da população, investimentos que "irão melhorar não só o bem-estar das pessoas como também a competitividade das empresas".



No caso da rede móvel, o responsável assegurou que esta "vai continuar a ser modernizada", desta vez com enfoque "na ilha de São Miguel e também na Terceira", embora a rede da empresa "já cubra quase 100% da população dos Açores".



Mas, "através do alargamento da rede 4G [quarta geração] e também desta vez a expansão da rede 4G+, a nova rede lançada há cerca de seis meses, vamos também, nos próximos meses, fazer chegar a Ponta Delgada (São Miguel), Angra do Heroísmo, Praia da Vitoria (Terceira) e à Horta (Faial)", disse.



O presidente executivo da Altice Portugal avançou ainda que a empresa vai investir "cerca de três milhões de euros nos cabos submarinos", sendo que o primeiro investimento já está a decorrer "e estará concluído durante a primeira metade de 2018", sendo referente ao reforço da capacidade do cabo inter ilhas.



O segundo investimento, que vai estar a decorrer até final deste ano, tem que ver com o cabo Açores-Madeira, segundo Alexandre Fonseca, que salientou que se trata de "uma temática fundamental para a ligação da região ao resto do mundo".



O responsável da Altice Portugal, que está na região com o Comité Executivo e diretor da Altice Labs, disse que a empresa pretende também estabelecer parcerias com várias entidades, nomeadamente com a Universidade dos Açores e com o Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel - Nonagon, na Lagoa, e assinar protocolos na área da intervenção social.



"Estamos a estudar tudo o que tem a ver com o projeto Terceira Tech Islands (uma iniciativa do Governo regional para captação de investimento em tecnologias de informação) e, portanto, um conjunto de projetos de inovação com o foco na área científica e tecnológica para podermos também apoiar o desenvolvimento económico e social dos Açores", disse ainda.



O presidente do Governo dos Açores salientou a importância destes investimentos para a região, não apenas porque melhoram as condições de funcionamento do serviço prestado aos cidadãos, mas também porque criam "novas oportunidades" na área científica e tecnológica.



"Dá sobretudo uma perspetiva de futuro e no fundo a criação por essa via das condições que possam na região fomentar a área das tecnologias, da informação e das comunicações, a criação de emprego e de riqueza", realçou Vasco Cordeiro.