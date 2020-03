Altice Portugal mantém plano de investimento para 2020 apesar do coronavírus

A Altice Portugal mantém o plano de investimento para 2020 e de atingir 5,3 milhões de lares portugueses com fibra até final do ano, apesar da pandemia do novo coronavírus, disse hoje o presidente executivo, Alexandre Fonseca.

"O nosso plano mantém-se", afirmou o gestor, numa conferência telefónica com jornalistas, a propósito dos resultados da Altice Portugal em 2019, cujas receitas subiram 1,7% para 2.110 milhões de euros, quando questionado sobre o impacto do covid-19 no investimento e nos planos para este ano.

"Estamos atentos, em estado de alerta, mas mantemos a nossa tranquilidade e operações dentro do possível", disse Alexandre Fonseca.

"Temos cerca de 5.500 pessoas em teletrabalho" e "temos algumas centenas" no terreno devido ao trabalho que desenvolvem, acrescentou.

Devido à pandemia do novo coronavírus, "temos um impacto na casa dos 30% de redução da capacidade operacional no terreno, mas continuamos a trabalhar de forma quase normal, garantindo a segurança dos nossos funcionários e técnicos", salientou.

"Os nosso planos, seja de investimento como um todo, seja de atingir pelo menos 5,3 milhões lares portugueses até ao final deste ano e já não faltam 400 mil", disse, estão "para já inalterados".

Alexandre Fonseca referiu ainda que a Altice Portugal começou a sentir o impacto da crise em meados deste mês, "antes foram dois meses de construção efetiva" de rede de fibra.

O gestor adiantou que a Altice Portugal já "investiu alguns milhões de euros" em reforçar as redes, no seguimento do estado de emergência devido à pandemia do novo coronavírus, que levou teletrabalho e a um consumo crescente de serviços de comunicações eletrónicas.

"Não consigo ainda dar um número exato" do investimento, prosseguiu, referindo tratar-se de investimentos desde "a construção de rede até ao reforço das redes móveis", por exemplo.

"Muito trabalho", sublinhou, afirmando que "estes não têm sido dias tranquilos".

Questionado sobre a eventualidade de uma medida moratória ou desconto para os clientes, tendo em conta o período de crise que se atravessa, Alexandre Fonseca disse que "medidas estruturais" devem ser tomadas em sede da associação dos operadores de telecomunicações Apritel.

"Não quero avançar com medidas avulsas", disse, remetendo decisões para eventuais moratórias para a Apritel, mas garantiu: "Continuaremos a ter uma extraordinária sensibilidade para analisar caso a caso todas as situações que se nos deparem em que cidadãos possam ter de ficar em alguma situação privados dos serviços de conectividade por questões de diversa ordem, não apenas financeira".

Alexandre Fonseca referiu que a Altice Portugal continuará a dar o seu contributo em Portugal e apontou que na quinta-feira vai apresentar um projeto novo "para apoiar serviços de saúde com recurso à tecnologia".