Sete dos 10 concelhos do distrito de Viana do Castelo acolheram, desde o conflito na Ucrânia, 170 refugiados ucranianos e cidadãos estrangeiros que residem naquele país, informou esta segunda-feira o SEF. Destes, 45 são menores.Dos sete concelhos do Alto Minho com mais acolhimentos registados, Viana do Castelo lidera a lista, com 57 acolhimentos, 14 do sexo feminino e 43 masculino. Caminha soma 42 pedidos de acolhimento temporário, sendo 30 mulheres, desde crianças a maiores de 65 anos, e 12 homens, entre a faixa etária dos 0-13 aos 65 anos. Seguem-se Ponte de Lima, com 31 refugiados (13 mulheres e 18 homens e crianças), Valença e Vila Nova de Cerveira com 12, Monção com 11 e Ponte da Barca, com cinco refugiados ucranianos e cidadãos estrangeiros que residem naquele país. Melgaço, Paredes de Coura e Arcos de Valdevez não registam pedidos de proteção temporária.