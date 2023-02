A antiga residência oficial do presidente da Câmara de Lisboa está disponível para arrendar durante a semana da Jornada Mundial da Juventude, que se realiza em Lisboa. Uma estadia de cinco noites (de 1 a 6 de agosto) na ‘Villa’ Casa do Presidente, localizada na Estrada do Penedo, na Ajuda, em pleno parque florestal de Monsanto, custa 4675 euros para duas pessoas.









Ver comentários