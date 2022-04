Uma aluna da Faculdade de Letras da Universidade do Porto acusa um professor de Estudos Anglo-Americanos de abuso sexual, coação e violação. A jovem, de 20 anos, de nacionalidade estrangeira, diz que foi coagida a manter relações sexuais contra a sua vontade no gabinete da faculdade e em sua casa. O advogado do docente, Augusto Ínsua Pereira, refuta as acusações e fala em “monstruosidade”.









