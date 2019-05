Aluna da Universidade de Coimbra perde tese após furto de computador

ineslopes7777@gmail.com ou telefone 925 885 498.







Uma aluna do curso de Arquitetura da Universidade de Coimbra lançou um apelo nas redes sociais depois de ter perdido a tese de mestrado na sequência de um assalto ao seu carro.Inês Lopes tinha deixado o carro na Rua da Boavista, no Porto, aquando do assalto que resultou no furto do computador e da mochila onde guardava a tese e todos os ficheiros relativos aos cinco anos de curso.São várias as mensagens difundidas nas redes sociais desde a passada sexta-feira onde se apela a que o disco e o computador sejam devoldidos.Inês Lopes promete uma recompensa para quem devolver o material informático e pede que os contactos sejam feitos para o email -