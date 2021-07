Aluna impedida de fazer exame na Universidade do Porto por estar "muito destapada"

Um professor de História do Direito da Faculdade de Direito da Universidade do Porto pediu a uma estudante, na sexta-feira, que vestisse um casaco por considerar que estava demasiado exposta recusando-se a entregar o enunciado de um exame.



A estudante ainda colocou o braço no ar mas só depois de um colega alertar para a situação o enunciado foi entregue.





O caso chegou à Associação de Estudantes da Faculdade que repudiou a situação, considerando que o professor universitário teve um comportamento de discriminação, desrespeito e sexismo. Os alunos pediram explicações à direção da Faculdade de Direito que, em resposta indica que instaurou já um processo de averiguações aos factos reportados. Mais acrescenta que esta é uma faculdade pública sujeita à Constituição onde não podem ter lugar quaisquer diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas.O docente arrisca agora uma sanção disciplinar.