Aluna obrigada a limpar casa de banho da escola por chegar atrasada

Uma assistente operacional da Escola Prof. Romeu Gil, em Forte da Casa (Vila Franca de Xira) terá obrigado uma aluna de 9 anos a limpar a casa de banho da escola. "A funcionária disse-lhe: chegaste atrasada ao almoço, estás de castigo e vais limpar a casa de banho. Deu-lhe um balde com água e lixívia e um pano e disse-lhe que se continuasse a fazer queixas aos pais ia ser pior", denuncia Anabela Estriga, mãe.A menina ficou com a roupa manchada da lixívia e com medo de ir à escola. A mãe tirou fotografias da roupa e enviou à professora titular de turma. No dia seguinte pediu a outra funcionária para ver o que se passara. A mãe conta que quando esta confrontou a colega, ela entrou na sala de aula e ameaçou a filha. "Disse que me partia a boca e à minha família", afirma a criança."A professora disse para ela sair ou chamava a Escola Segura", diz Anabela, que fez queixas na escola, Câmara, PSP e Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.José Alberto da Silva, diretor do Agrupamento de Forte da Casa, diz que foi aberto processo de averiguações, "para se apurarem cabalmente os factos", e que "a coordenadora da escola, bem como as pessoas visadas, negaram as acusações e que o exposto está eivado de omissões e inverdades".A CPCJ de Vila Franca de Xira confirma ter instaurado um "processo de promoção e proteção a favor da criança".