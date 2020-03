Aluno da Universidade Nova em Carcavelos infetado com coronavírus

Um aluno da Nova School of Business and Economics da Universidade Nova de Lisboa, em Carcavelos (Cascais), testou positivo com Covid-19.Trata-se de um aluno de nacionalidade portuguesa que, "depois de um período de férias no estrangeiro, regressou a Portugal no início deste mês, proveniente de um país então ainda não referenciado como área de transmissão ativa do vírus", refere uma nota da instituição de ensino.O aluno está, para já, sem sintomas, e mantém-se de quarentena. Entretanto, foi acionado o Plano de Contingência da Universidade Nova de Lisboa para o combate à Covid-19 e estão a ser identificadas as pessoas que tiveram contacto próximo com o aluno.As atividades letivas continuam a funcionar sob a forma de ensino à distância.